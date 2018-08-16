Кремль не определился с идеей забрать сверхдоходы металлургов

Кремль пока не выработал позицию относительно инициативы изъятия у российских металлургических и химических предприятий сверхприбыли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 августа.

Песков отрицательно ответил на вопрос, являются ли соответствующие предложения завуалированной инициативой по введению прогрессивного налогообложения.

«Вы знаете, что это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента, и вы знаете, что президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам.

9 августа помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов сверхдоходов. Инициативу уже раскритиковали представители этих предприятий.

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