Россия потратится на золотой купол на Кубе

Управление делами президента России выбрало компанию, которая займется восстановлением золотого купола Капитолия в Гаване. По данным портала госзакупок, за время работы строительной организации будет выплачено несколько сотен миллионов рублей.

Правительство России нашло подрядчика для выполнения работ по восстановлению Национального Капитолия в кубинской Гаване. Портал госзакупок не уточнил конкретное название организации.

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Реставрация пройдет в два этапа: с 15 августа по 15 ноября 2018 года и с 15 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Максимальная цена контракта составляет 642,5 миллиона рублей. Средства будут выплачены из федерального бюджета.

Национальный Капитолий в Гаване был открыт в 1929 году. До 1959-го он был местом заседания парламента, а затем здание использовалось как свободный для посещения конгресс-центр.

В мае 2016 года стало известно, что Россия примет участие в реставрации золотого купола Капитолия. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что об этом попросило правительство Кубы. Основной причиной привлечения российских специалистов стало наличие у них опыта в золочении церковных куполов.

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