Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе

Новозеландские радиоведущие Стейс и Флинни опубликовали в своем Facebook фотографию женщины в мини-юбке и на высоких каблуках. Молодые люди обратились к подписчикам с вопросом, допустимо ли приходить на работу в таком виде.

Большинство из них не увидели проблемы в таком наряде и решили, что эта одежда так же допустима в офисе, как любая другая.

«Да. Потому что девушки должны всегда носить то, что им нравится без страха быть осужденными», — ответил один комментатор.

«Да! Мужчинам же можно носить на работу все, что угодно, значит, женщинам тоже. Если единственная проблема — во что одет человек, то в чем вопрос?» — поддержал другой.

«Конечно, если тебе в этом удобно. В 70-е это вообще было нормой», — согласился третий.

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Лишь несколько человек выразили негативное отношение к мини-юбке.

«На мой взгляд, это похоже на "Красотку"», — написал один из них.

«Носи, если ты готова к назойливым взглядам», — добавил другой.

Ранее в июле американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года: «дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды. Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей. Мини-юбка с необработанными краями стала одной из самых любимых вещей моделей Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и ее младшей сестры Беллы.

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