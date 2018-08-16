На Netflix нашли детскую порнографию

Американский родительский совет по телевидению обвинил стриминговый сервис Netflix в распространении детской порнографии. Родители написали открытое письмо на имя главного исполнительного директора компании Рида Хэйстингса.

Обращение подписал президент совета Тимоти Уинтер. Он призвал компанию убрать из каталога фильм «Желание», в котором, по его словам, показана «девятилетняя девочка, которая мастурбирует и получает оргазм».

«Я с уважением, но напрямую спрашиваю вас: отстаивает ли ваш бренд распространение изображений мастурбирующей девочки? Ответ — да или нет. Другого выбора нет», — говорится в письме.

«Желание» (Desearás al hombre de tu hermana) — аргентинский эротический триллер 2017 года. Режиссером фильма выступил Диего Каплан.

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