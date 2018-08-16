Водитель Porsche обстрелял такси в Москве

Водитель автомобиля Porsche несколько раз выстрелил в такси на востоке Москвы. В городе введен план «Перехват», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, водитель Porsche стрелял, предположительно, из газового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции принимают меры по розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее, в мае, водитель BMW X5 расстрелял прохожего. Инцидент произошел у офисного здания в Донском проезде. В ходе ссоры один из мужчин совершил серию выстрелов в пострадавшего из травматического оружия и скрылся.

Позже стало известно, что подозреваемый — 32-летний Кирилл Артюх, сын столичного нотариуса Игоря Артюха. Юрист фигурировал в уголовном деле против «черных риелторов», однако в 2013 году был оправдан присяжными.

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