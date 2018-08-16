В Подмосковье начали выращивать сомов

Сомов начали выращивать в рыбных хозяйствах Московской области, доля этого вида в общем производстве рыбы станет известна после массовой заготовки, сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в четверг, 16 мая.

Он уточнил, что массовая заготовка рыбы запланирована на конец года.

В августе прошлого года Разин заявил, что объем производства товарной рыбы в Подмосковье планируется увеличить до семи тысяч тонн к 2020 году. В текущем году планировалось нарастить производство на 10 процентов. Тогда же он рассказал о строительстве новых акваферм.

Губернатор Андрей Воробьев ранее заявил о важности развития сельского хозяйства для устойчивого экономического развития области. По его инициативе в регионе действуют различные программы поддержки сельхозпроизводителей. По его словам, власти продолжат поощрять образование частных хозяйств.

Напомним, что в прошлом году в регионе вырастили около пяти тысяч тонн рыбы. В скором времени рыбный кластер сможет конкурировать с мясным, отмечается на сайте областного правительства.