Дэниэл Рэдклифф заговорил по-якутски

yktgeekfest5 / Instagram

Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф обратился к фанатам на якутском языке. Видео опубликовано в Instagram.

Актер сначала по-английски извинился перед поклонниками за то, что из-за плотного графика он не смог принять приглашение на якутский фестиваль Ykt Geek Fest. Он также выразил надежду, что его «самые северные фанаты» смогут вскоре посмотреть его новый фильм «Опасное задание». Напоследок он пожелал зрителям удачи на якутском.

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