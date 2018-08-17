Колумбийцев попросили воздержаться от секса из-за жары

Власти колумбийского города Санта-Марта призвали жителей отказаться от секса из-за жары. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Противоречивое заявление сделал глава городского департамента здравоохранения Хулио Салас (Julio Salas). Также он рекомендовал жителям и туристам курортного города, расположенного на побережье Карибского моря, пить побольше жидкости и носить одежду свободного кроя. По словам Саласа, из-за жары в 40 градусов по Цельсию медицинские учреждения города переполнены пациентами, страдающими от последствий теплового удара.

Местные жители восприняли рекомендации ведомства скептически и посмеялись над ними.

По мнению специалистов Американской ассоциации кардиологов, секс считается умеренной физической активностью и сказывается на сердце как прогулка вверх по двум лестничным пролетам.

В апреле сообщалось, что президент Уганды выразил желание запретить оральный секс на территории страны. «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится», — заявил политик.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!