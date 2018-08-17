Компаниям из списка помощника Путина предрекли дефолт

Реализация инициативы по изъятию сверхдоходов у российских горно-металлургических и химических компаний приведет к дефолту ряда предприятий и замедлит рост ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В РСПП считают, что подобные меры нарушают основные принципы предпринимательской деятельности, а предприятия столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Кроме того, компании будут вынуждены пойти на сокращение инвестиционных и социальных программ.

«Изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий», — подчеркнули в РСПП.

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9 августа помощник президента Андрей Белоусов выступил с инициативой ежегодного изъятия в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию майских указов Владимира Путина. В его список попали 14 предприятий.

Российские министерства финансового блока не поддержали идею. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Союза золотодобытчиков России Сергея Кашуба раскритиковали инициативу.

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