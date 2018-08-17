Эстония решила больше не искать потерявшуюся боевую ракету

Силы обороны Эстонии решили прекратить поиски ракеты, которую две недели назад случайно выпустил в воздушном пространстве страны испанский истребитель. Об этом сообщает издание Delfi.

Глава ВВС страны Рийво Валге рассказал, что за две недели военные прочесали все места, куда могла упасть ракета. Они использовали вертолеты, пешие патрули и дроны, однако так и не смогли ее обнаружить. «Несмотря на систематичные действия, место падения ракеты не обнаружено, и все разумные варианты к настоящему моменту испробованы», — заявил Валге.

По его словам, военные проанализировали информацию местных жителей, данные радаров, вероятную траекторию полета. На основе всей этой информации они составили план поисков. После того, как они отработали все возможные варианты, вероятность нахождения ракеты крайне мала. Военные призывают жителей сообщать любую новую информацию.

«Очень важно, чтобы человек, нашедший ее или нечто похожее, незамедлительно сообщил об этом по номеру 112. Уточните местонахождение, а сами — покиньте его», — заявила глава эстонского центра разминирования Меэлис Меси.

Истребитель испанских ВВС Eurofighter случайно выпустил боевую ракету в небе над Эстонией 7 августа. Премьер-министр страны Юри Ратас назвал данный инцидент «очень прискорбным».

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