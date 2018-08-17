Британка благодаря морковке нашла потерянное 12 лет назад кольцо

Британка мыла выращенную в саду морковь и обнаружила на одной из них потерянное 12 лет назад кольцо. Об этом пишет Daily Mail.

Это произошло в деревне Уэст-Монктон, графство Сомерсет на юго-западе Англии. 69-летний огородник Дэйв Кейтч (Dave Keitch) собрал урожай моркови. Он не обратил внимание на необычный корнеплод и положил его в кучу вместе с другими. Когда его жена Линда начала мыть овощи, она увидела утерянное много лет назад ювелирное украшение на одном из них. «Морковь проросла сквозь него. Вероятность этого один на миллион», — удивилась британка.

Кейтч подарил своей жене золотое кольцо с аметистом в форме сердца на ее 40-летие. Со временем украшение стало немного мало ей, и она отдала его дочери. Та с удовольствием носила его, но потеряла в саду в 2006 году. Тогда семья обыскала все, но так и не смогла обнаружить кольцо.

«Это было потрясающе. Я не могла поверить глазам. Так здорово, что спустя столько лет ко мне вернулось мое кольцо», — поделилась восторгами Кейтч. Когда она показала украшение мужу, тот признался, что все эти годы пытался найти его во время работы в саду. Британка пока не решила, вернет ли она кольцо дочери или будет хранить у себя.

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