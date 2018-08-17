Недостаточно убедительного гея не пустили в Австрию

Молодому афганцу отказали в предоставлении убежища в Австрии из-за нетрадиционной ориентации, потому что он оказался не очень похож на гея. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Юноша приехал в Австрию в 2016 году, где его отправили в центр для мигрантов. Первоначально он запросил убежище как представитель меньшинства хазарейцев, однако затем подал прощение как гомосексуалист. По утверждению адвоката, подросток изначально просто боялся открыться.

Чиновники засомневались в правдивости заявлений ныне 18-летнего парня. По словам сотрудников миграционной службы, он неоднократно дрался с другими беженцами, хотя людям нетрадиционной ориентации обычно «не присуща агрессия». Кроме того, молодой человек предпочитал проводить время в одиночестве или небольших компаниях. «Разве гомосексуалисты не социальны?» — отмечали чиновники.

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Под вопрос также поставили и его утверждения о поцелуях с мужчинами традиционной ориентации, поскольку за такое на родине его бы побили. Маловероятным сочли и возраст в 12 лет, в котором он якобы осознал свою ориентацию.

«То, как вы ходите, ведете себя и одеваетесь, даже в малейшей степени не показывает, что вы можете быть гомосексуалистом», — говорилось в отчете. В итоге власти решили, что у афганца нет оснований опасаться за свою жизнь на родине.

В МВД Австрии не стали комментировать ситуацию, поскольку отдельно взятое дело «не отражает более широкую реальность». В то же время в ведомстве отметили, что произведенное просителями убежища личное впечатление играет важную роль в собеседовании и решении.

В Афганистане гомосексуализм считается преступлением и может караться смертной казнью.

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