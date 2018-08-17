Китаец присел посмотреть на падающий дом и чуть не попал под него

Китаец в последний момент выбежал из-под падающего дома, на снос которого он пришел посмотреть. На видео обратило внимание издание The Mirror.

На ролике житель деревни сидит среди обломков домов у стены и смотрит, как ломают пятиэтажное здание. Когда оно начинает падать на него, он вскакивает и бросается в сторону. Мужчина едва успевает спастись, спотыкается и падает. Его накрывает густое облако пыли.

Видео широко разошлось в китайских социальных сетях. Комментаторы отметили, что случившееся должно стать уроком мужчине и он должен поблагодарить духи предков за спасение от смерти.

В конце июля сообщалось о рабочем, который чудом выжил после того, как на него рухнуло здание. Мужчину спасла кабина экскаватора, в которой он сидел.

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