Водителя троллейбуса уволили из-за судимости за пост во «ВКонтакте»

Санкт-Петербургский «Горэлектротранс» уволил водителя троллейбуса Дину Гарину из-за судимости за экстремистский пост во «ВКонтакте». Об этом сообщает TJ со ссылкой на адвоката девушки.

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов заявил, что у руководства «Горэлектротранса» не было претензий к Гариной по работе и дисциплине. Девушку уволили по статье 83 Трудового кодекса, которая подразумевает прекращение договора по не зависящим от воли сторон причинам.

Черкасов отметил, что Гарина потеряла работу из-за заключения полицейских «о невозможности допуска лица к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности».

«В заключении МВД не дается обоснования, как могла быть связана работа водителя троллейбуса Гариной с "обеспечением транспортной безопасности". Полагаю, что в трудовом договоре Гариной эта обязанность не прописана. Обеспечением транспортной безопасности должны заниматься определенные должностные лица», — отметил адвокат. Он также добавил, что планирует обжаловать обоснования для увольнения девушки в суде.

В марте 2016 года Гарина получила полтора года условно за пост во «ВКонтакте». Девушку осудили за текст, посвященный гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. Суд разглядел в сообщении интернет-призывы к экстремистской деятельности и возбуждение розни по национальному признаку.

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