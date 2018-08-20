Путин на просьбу о помощи вспомнил историю императорской России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Хакасия Виктором Зиминым, в ходе которой поинтересовался социально-экономической ситуацией в регионе. Стенограмма беседы опубликована в понедельник, 20 августа, на сайте Кремля.

По словам Зимина, за последние годы было построено беспрецедентное количество социальных объектов. «Мы построили 15 новых школ. 20 объектов на селе — дома культуры, их 26 лет никто не строил», — уточнил он.

Кроме того, в регионе снижен уровнь безработицы, сообщил губернатор: «У нас очень высокая средняя заработная плата. (...) У нас четвертое-пятое место в Сибири».

В Хакасии активно развивается добыча энергетического угля, продолжил Зимин. По его словам, эта область привлекательна с точки зрения привлечения инвестиций.

В завершение встречи Зимин попросил Путина оказать содействие в строительстве ледового дворца. «Мы говорим, что 300 лет, как вошли в состав Российской империи, не было ледового дворца. Собственными силами очень тяжело», — посетовал он.

Путин дал согласие, но напомнил, что в Российской империи не было ледовых дворцов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



