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США ответили на российскую «Красуху»

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Осенью этого года армия США получит несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), которые тем не менее уступают аналогичным российским разработкам, пишет Breaking Defense.

Комплекс представляет собой бронетранспортер International MaxxPro с установленной на него базовой модифицированной системой CREW Duke, способной, по заявлениям разработчика SRC, обнаруживать и заглушать широкий спектр сигналов оборудования противника, включая мобильную связь.

Американское издание отмечает, что EWTV слабее российских мобильных средств радиоэлектронной борьбы, испытанных, в частности, в Сирии.

Аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США) заявил, что в настоящее время в распоряжении России имеется как минимум пять мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы, развертывание которых занимает всего 15 минут. Эксперт отмечает, что в области мобильных средств радиоэлектронной борьбы США отстают от России, но с появлением EWTV двигаются «в правильном направлении».

В июле полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России. В июне он сказал, что российские технологии радиоэлектронной борьбы опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

В Сирии замечены такие российские системы радиоэлектронной борьбы, как «Леер-3», «Красуха» и «Москва-1», а также станции «Зоопарк-1» и «Гармонь».

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