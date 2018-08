Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене

Американский певец Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает NME.

Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The Eurythmics, когда ему стало плохо. Он упал прямо на сцене. Концерт пришлось прервать.

Инцидент произошел на концерте в Хьюстоне, штат Техас. По словам очевидцев, незадолго до того, как потерять сознание, Мэнсон говорил, что «отравился жарой».

«Спасибо за понимание, Хьюстон. В результате я оказался у врача, но сделал все, что мог, и вы, ребята, были изумительны», — прокомментировал Мэнсон случившееся в Twitter.

