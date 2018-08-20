Власти придумали способ потратить триллионы

Правительство может потратить почти семь триллионов рублей на строительство объектов инфраструктуры до 2024 года. Это следует из проекта комплексного плана развития инфраструктуры, который министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Выдержки из документа приводит РБК.

В проекте плана упоминаются 690 объектов, предложенные федеральными ведомствами (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация) и властями 31 субъекта РФ. Авторы стремятся «максимизировать социально-экономические эффекты от собранных проектов». Для этого будет проанализирован каждый из представленных проектов, в том числе и на возможность осуществления в рамках государственно-частного партнерства.

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Кроме того, представленные проекты должны будут согласовываться со Стратегией пространственного развития, которая будет готова к концу 2018 года и определит специализацию каждого региона.

О конкретных объектах, которые планируется построить на 6,8 триллиона рублей, пока ничего не сообщается. Известно, что большая их часть будет связана с транспортом (6,5 триллиона рублей). На энергетику планируется потратить «всего» 300 миллиардов.

В документе говорится, что финансироваться будущее строительство будет не только из бюджета, который выделит примерно 3,1 триллиона. Для этого потребуется перераспределить расходы. Остальное собираются добавить за счет частных инвестиций (путем концессий), а также инвестпрограмм госкомпаний, в частности, РЖД.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который чаще называют майским указом. В нем перечислены основные параметры, которых необходимо добиться к указанному сроку. Среди них удвоение несырьевого экспорта, снижение уровня бедности в два раза, повышение средней продолжительности жизни до 78 лет. Также в указе содержится распоряжение правительству к 1 октября подготовить «магистральный план» развития дорог и транспортных коридоров страны.

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