Рокеры Eagles потеснили Майкла Джексона с музыкального Олимпа

Альбом группы Eagles «Their Greatest Hits 1971-1975» стал самым продаваемым альбомом всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Об этом сообщается на сайте RIAA.

Альбом рок-группы стал платиновым 38 раз (было продано более 38 миллионов копий с момента его выпуска в феврале 1976 года). Выпущенный в декабре того же года альбом «Hotel California» теперь является третьим самым продаваемым альбомом всех времен (более 26 миллионов копий).

«Поздравляем Eagles, которая совершила потрясающий подвиг, создав два из трех лучших альбомов в истории музыки, — заявил глава RIAA Кари Шерман. — Оба этих трансцендентных альбома впечатляюще выдержали испытание временем»

Рокеры обошли короля поп-музыки Майкла Джексона, чей альбом «Thriller» опустился на второе место в тройке лидеров (33 миллиона копий).

Группа Eagles была основана Гленном Фраем и Доном Хенли в 1971 году и распалась в 1980-м. После этого Фрай сделал успешную сольную карьеру, записав песни The One You Love, Smuggler's Blues и The Heat Is On. В 1994 группа вновь воссоединилась и выпустила альбом под названием Hell Freezes Over.

19 января 2016 года Фрай умер в возрасте 67 лет. После этого группа снова распалась, но в 2017 году состоялось ее очередное воссоединение.

