Названы самые востребованные туфли на Amazon

Туфли Predictions Karmen Pump стали бестселлером номер один в разделе женской обуви на сайте онлайн-ретейлера Amazon. Об этом сообщает Footwear News.

Лаковые туфли на семисантиметровом каблуке стали самыми востребованными у покупателей благодаря своему удобству. Обувь получила 65 процентов наивысших оценок и больше тысячи положительных отзывов. «Я не любитель каблуков, но эти туфли я носила весь день, и мне было очень комфортно. Покупаю вторую пару», — говорится в одном из них.

Клиентки отметили, что бренд предлагает эту же модель и для широкой стопы.

Туфли Predictions Karmen Pump доступны в девяти цветах по цене от 25 до 60 долларов.

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Ранее в июле обтягивающие шорты-велосипедки в стиле участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян стали самой продаваемой вещью онлайн-ретейлера Amazon. В дни скидок Prime Day было продано 287 тысяч пар. Amazon официально признал хлопковые шорты бренда Futuro Fashion бестселлером номер один в разделе женской моды.

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