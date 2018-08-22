В Литве нашли способ сдержать «Газпром»

Покупка у норвежской компании Hoegh LNG терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) поможет сдержать российский «Газпром» и не допустить роста цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью LRT Radijas.

По его словам, покупка терминала также позволит постепенно сократить расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

«Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены «Газпрома» могут вырасти до 20%», — отметил Сквернялис.

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В декабре 2017 года власти Литвы заявили о намерении взыскать с «Газпрома» штраф в размере 42 миллионов евро за счет имущества российской компании в Европе. Штраф на российскую компанию был наложен Советом по конкуренции Литвы за то, что «Газпром» якобы злоупотребил своим монопольным положением на рынке поставок природного газа.

«Газпром» был оштрафован литовскими властями в 2014 году. Причиной стала ситуация, которая произошла за два года до этого: компания отказала литовскому предприятию Lietuvos energijа, торгующему поставляемым из России природным газом, в обмене партиями сырья.

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