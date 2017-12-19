Литва захотела арестовать имущество «Газпрома» в Европе

Власти Литвы попытаются взыскать с «Газпрома» штраф в размере 42 миллионов евро за счет имущества российской компании в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

«Министерство юстиции подготовило план действий по взысканию штрафа и неустойки по нему за пределами Литвы, так как в Литве имущества у "Газпрома" нет», — сказала пресс-секретарь ведомства Юргита Яцовскене.

Штраф на российскую компанию был наложен Советом по конкуренции Литвы за то, что «Газпром» якобы злоупотребил своим монопольным положением на рынке поставок природного газа. Вопрос организации взыскания штрафа будет рассмотрен в среду на совещании литовского правительства.

«Газпром» был оштрафован литовскими властями в 2014 году. Причиной стала ситуация, которая произошла за два года до этого: компания отказала литовскому предприятию Lietuvos energijа, торгующему поставляемым из России природным газом, в обмене партиями сырья. Lietuvos energijа утверждала, что нашла возможность купить в Европе определенное количество газа по цене ниже той, которую предлагал «Газпром». В результате Совет по конкуренции республики счел действия российской компании нарушением условий договора на приобретение более 30 процентов акции литовской газовой компании Lietuvos dujos.

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