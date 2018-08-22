Крупнейшему поражению в карьере Серены Уильямс нашлось объяснение

Теннисистка Серена Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере, узнав, что на свободу вышел убийца ее сводной сестры Роберт Максфилд. Об этом сообщает The New York Times.

За десять минут до начала матча первого круга против Йоханны Конты на турнире в Сан-Хосе Уильямс прочитала, что Максфилд, убивший ее сестру Йетунде, вышел из тюрьмы за хорошее поведение. «Я не могла перестать об этом думать. Было тяжело, потому что я постоянно думала о ее детях, о том, что они для меня значат и как сильно я их люблю», — заявила спортсменка.

Уильямс отметила, что не простила Максфилда. «Что бы ни случилось, моя сестра уже не вернется за хорошее поведение. Нечестно, что у нее не будет возможности меня обнять», — добавила она.

Встреча с Конте завершилась поражением Уильямс со счетом 1:6, 0:6. Матч продлился 52 минуты. Серена впервые в карьере не смогла взять больше одного гейма.

Йетунде Прайс — старшая сводная сестра Серены и Винус Уильямс по матери была убита 14 сентября 2003 года в калифорнийском городе Комптоне, известном деятельностью бандитских группировок. По данным полиции, она стала случайной жертвой перестрелки.

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