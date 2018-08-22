Life откажется от лицензии СМИ

Основатель проекта Life Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media. После его ухода сайт будет переформатирован. Об этом сообщает Rambler News Service.

Новым главой холдинга назначен первый заместитель редакционного директора News Media Анатолий Сулейманов. Руководителем сайта Life станет Александр Потапов, занимавший эту должность до марта 2017 года.

По словам Сулейманова, Life поменяет концепцию после смены генерального директора. Сайт откажется от лицензии СМИ и станет платформой для пользовательского контента. В новом формате Life будет запущен 5-8 октября.

«Подача политических и социальных явлений, которая была в Life, должна измениться. Во-первых, мы хотим предоставить площадку с аудиторией 20-23 миллионов уникальных пользователей в месяц для всех желающих вне зависимости от политических убеждений, во-вторых — платить за контент», — заявил он. Редакционные материалы останутся в проекте, массовых сокращений сотрудников не планируется.

Медиахолдинг Габрелянова News Media создан в 2001 году. Кроме Life, в него в разное время входили такие проекты, как газета «Жизнь», федеральное деловое издание «Маркер», таблоид «Твой день» и журнал комиксов Bubble. Life был запущен в 2008 году, в 2013 году на базе сайта появился кабельный телеканал. В августе 2017 года телеканал, неоднократно становившийся самым цитируемым, прекратил вещание.

До июня 2017-го Габрелянов занимал пост заместителя генерального директора медиахолдинга «Национальная медиагруппа», контролирующего газету «Известия».

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