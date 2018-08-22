Поклонники Канье Уэста засмеяли подошву его кроссовок

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст показал подошву новых кроссовок Yeezy 451, выпуск которых планируется на 2019 год. Фотография была опубликована на странице Уэста в Twitter в понедельник, 20 августа.

По задумке рэпера, подошва будущих кроссовок должна напоминать паутину или жидкость, вытекающую из обуви. Для помощи в ее создании рэпер пригласил знаменитого дизайнера Стивена Смита, который был автором Reebok InstaPump Fury и New Balance 1500.

Однако подписчики рэпера встретили новинку волной шуток, сравнивая ее с разными предметами. Некоторым она напомнила человеческие зубы.

— Cañas de Amore (@Niche4Lights) 20 августа 2018, 18:29

Другим показалась похожей на женскую заколку для волос.

Кто-то прикрепил к посту разных насекомых из кино и мультфильмов.

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В августе Канье Уэст пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в обуви слишком маленького размера. Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

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