Ценности
 
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о падении российской ядерной ракеты в море
В «Реале» нашелся прогульщик
США пригрозили России беспрецедентной военной силой
Россия прикупила золото на случай новых санкций
В Москву придет «молодое бабье лето» 
Грузия решила засудить Россию
Россиянина отправили в колонию из-за бутылки из Перу
Рогозин отказался говорить с российским роботом
Главред «Московского комсомольца» поделит при разводе с женой 30 миллиардов
Новости партнеров

Поклонники Канье Уэста засмеяли подошву его кроссовок

Перейти в «Мою Ленту»

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст показал подошву новых кроссовок Yeezy 451, выпуск которых планируется на 2019 год. Фотография была опубликована на странице Уэста в Twitter в понедельник, 20 августа.

По задумке рэпера, подошва будущих кроссовок должна напоминать паутину или жидкость, вытекающую из обуви. Для помощи в ее создании рэпер пригласил знаменитого дизайнера Стивена Смита, который был автором Reebok InstaPump Fury и New Balance 1500.

Однако подписчики рэпера встретили новинку волной шуток, сравнивая ее с разными предметами. Некоторым она напомнила человеческие зубы.

Другим показалась похожей на женскую заколку для волос.

Кто-то прикрепил к посту разных насекомых из кино и мультфильмов.

В августе Канье Уэст пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в обуви слишком маленького размера. Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера
Член русской мафии попадет за решетку из-за кроссовок Канье Уэста
Канье Уэст оказался бездарным дизайнером
Ценности
Ценности00:02Сегодня
Мишель Обама в платье Brandon Maxwell

Звездная ночь

Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
10:14Сегодня

Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл

16:2021 августа

Французский модный дом предложил макияж для мужчин

10:5821 августа

Модели восстали против унизительного заявления сестры Кардашьян

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
13:1115 августа

Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой

11:45Сегодня

Неожиданный цвет стал новым трендом года

14:1521 августа

Возобновились продажи хозяйственных сумок из 90-х для элиты

Ценности00:0120 августа

Жизнь за металл

Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
14:1321 августа

Россиянам предложили аромат Мадагаскара

18:4221 августа

Названы самые востребованные туфли на Amazon

16:5221 августа

Меган Маркл стала примером для голливудских женщин

Россия
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
СПЧ предложил перестать сажать за оскорбление чувств верующих
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
Появилось видео с горящего Ту-204
Все материалы
Мир
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
В США нашли способ надавить на Москву
Россиянина задержали в Берлине в связи с подготовкой теракта
Финских военных принудительно накормят вегетарианской едой
Бывший юрист Трампа признался в преступлении по его указанию
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Шах и ад
Американцы уничтожили иранскую демократию ради нефти. И поплатились
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Грузия решила засудить Россию
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Пропутинские украинские политики шокировали Порошенко
Украинцам предрекли полное исчезновение
Киев подсчитал задержанные Россией в Азовском море иностранные суда
Суд обязал расследовать роль Порошенко в поражении под Иловайском и Дебальцево
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
Россия прикупила золото на случай новых санкций
Рост тарифов ЖКХ максимально разогнал инфляцию
Россия решила напугать США рублем
Раскрыты детали триллионного плана правительства
В Москве нашли парковку по цене трехкомнатной квартиры
В Литве нашли способ сдержать «Газпром»
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина отправили в колонию из-за бутылки из Перу
На раненого спецназовца свалили вину за перестрелку в «Москва-Сити»
Стала известна судьба расправившихся с инвалидом подростков на Урале
В Москве американский учитель попал в СИЗО из-за заказа чистящего средства
Все материалы
Наука и техника
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
На улицах Праги в дни событий 1968 года в Чехословакии«Они решили, что кровавая часть истории позади»
Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз
Названа неожиданная польза алкоголя
Обнаружены новые признаки глобальной катастрофы
«Алмаз-Антей» рассказал о замене С-500
Названо отличие вооружений США и России
Все материалы
Спорт
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Названы самые богатые спортсменки мира
Футболист сборной России ответил на критику Гамовой
Боец MMA чуть не умер на ринге из-за бездействия судьи
Серене Уильямс приписали высокий результат
Слуцкий получил игрока «Реала»
Жажда крови
Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему
Все материалы
Культура
«Ящик Пандоры открылся, повылезало много ерунды»
Чем живет современный российский шансон
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Умерла актриса из «Чумовой пятницы»
Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон
Названа лучшая песня года
Рэпер Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца
Все материалы
Интернет и СМИ
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Мужчина променял детей на кокаин в эфире телешоу
Главред «Московского комсомольца» поделит при разводе с женой 30 миллиардов
Адресованные Илону Маску русские мемы поразили американцев
Накосячили
Они научились зарабатывать на марихуане, не продавая ее
Все материалы
Ценности
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Жизнь за металл
Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл
Поклонники Канье Уэста засмеяли подошву его кроссовок
Модели восстали против унизительного заявления сестры Кардашьян
Неожиданный цвет стал новым трендом года
Все материалы
Путешествия
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Турист свалился с надувного банана и исчез
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
Англичанин притворился призраком матери своей бывшей и сел
Женщине подрезали второй хвост
Агрессивный слон погнался за машиной и разбил стекло
Скупой китаец попытался вернуть подарками любимую и попал за решетку
Все материалы
Полярные развлечения
Как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух
Быстрые машины японской полиции
Заряженные Субару, Хонды, Мазды, Ниссаны и, внезапно, очень харизматичный Ford
Монстр на каникулах: прощание
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты
Забытые советские внедорожники
Супер-Москвич, советский «кроссовер» и другая малоизвестная полноприводная экзотика
Появились новые фотографии путинского лимузина Aurus
Салон обновленной Lada Granta перестал быть секретом
Раскрыт интерьер спортивной Lada Vesta
Все материалы
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Все материалы