Воробьев рассказал о развитии автопрома в Подмосковье

Производство по выпуску японских грузовиков и испытательный центр для автомобильной продукции России появятся в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью «Российской газете», которое было опубликовано в четверг, 23 августа.

По его словам, в создании испытательного центра примут участие федеральное правительство и научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ. Разместить его планируется в Дмитровском городском округе. «Любая машина, которая требует сертификации для российского рынка, будет проходить через наш центр», — сказал Воробьев.

По его словам, инвестиции в проект составят около 100 миллионов евро. Глава региона также напомнил, что в настоящее время идет строительство завода Mercedes в Солнечногорском районе.

Производство японских грузовиков запланировано разместить в Химках, уточнил Воробьев. Кроме того, власти ведут переговоры о сотрудничестве с другими автомобильными брендами, в частности, с корейскими.

«(...) Недавно вот были в Корее. Но о конкретных названиях говорить пока не хочу – как известно, деньги любят тишину», — заключил он.

Ранее Воробьев заявил о важности повышения инвестиционной привлекательности региона. По его словам, это одно из направлений повышения экономической устойчивости области. Подмосковная делегация ежегодно ездит на различные роуд-шоу. Также власти устраивают презентацию возможностей региона на своей территории, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.