Обладательница самой большой груди Великобритании пожелала увеличить ее

Британская модель, утверждающая, что у нее самая большая грудь в стране, собирается увеличить ее. Как сообщает издание Daily Mail, врачи предупреждают об опасности такого решения.

Жительница Лондона Ники Валентина Роуз (Nicki Valentina Rose) призналась, что сделала первую пластическую операцию пять лет назад, когда ей был 21 год. Изначально у нее был второй размер груди, однако после того, как она несколько раз вставляла имплантаты, он увеличился до девятого. Всего на увеличение груди Роуз потратила 40 тысяч фунтов (3,5 миллиона рублей).

Помимо этого девушка сделала три операции по коррекции формы носа, так как ее дразнили из-за этого в школе, и 15 раз увеличивала губы.

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Роуз признается, что из-за больших форм сталкивается с проблемами при вождении, бритье подмышек и во время сна: она может лежать только на животе. Несмотря на это, модель хочет вставить новые имплантаты и увеличить грудь с 3250 кубических сантиметров до 5000 кубических сантиметров. Также она задумывается об увеличении ягодиц и удалении нескольких ребер.

Доктора предупреждают, что из-за подобной операции у модели могут появиться боли в спине и синдром хронической усталости.

«Я очень счастлива, что у меня такая грудь, я мечтала о ней с детства. До операции я считала себя серой и неинтересной, я хотела выделяться, быть счастливой и повысить самооценку», — объяснила модель.

Роуз отметила, что друзья по-разному реагируют на ее увлечение пластическими операциями: кто-то счастлив за нее, а кто-то считает сумасшедшей. Незнакомцы часто просят модель сфотографироваться вместе, и это немного ее раздражает.

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