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Девочка потерялась в тундре и 15 дней питалась одними ягодами

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Родственники самостоятельно нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 15 дней назад Гыданской тундре и считалась убитой, сообщает телеканал «Ямал-Регион» со ссылкой на управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Школьницу нашел ее дядя вечером в среду, 22 августа, но известно об этом стало только сейчас — из-за отсутствия связи никто не мог сообщить о находке.

23 августа юную якутянку на вертолете доставили в районную больницу в истощенном состоянии. Znak.com пишет, что все эти дни она пыталась найти дорогу на стойбище и питалась найденными в тундре ягодами.

8 августа девочка шла в соседнее стойбище и не вернулась. Родственники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу только на третий день. В поисках принимали участие полицейские, спасатели, члены семьи, добровольцы и пилоты вертолета. 16 16 августа отдел Следственного комитета по Тазовскому району возбудил уголовное дело по признакам убийства (часть 1 статьи 105 УК).

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Найдена живой! Источник: http://yamal-region.tv/news/32663/ ОГТРК «Ямал-Регион»
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