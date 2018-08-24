Путин назначил посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича спецпредставителем по развитию сотрудничества с Белоруссией. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия», — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Посол РФ в Минске Александр Суриков освобожден от должности указом президента России.

Суриков является единственным из послов России в Минске, проработавшим в этой должности больше пяти лет. О его новом назначении не сообщается.

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