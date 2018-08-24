Центробанк захотел блокировать сайты без суда

Центробанк России планирует получить полномочия досудебной блокировки сайтов, использующихся для мошенничеств в финансовой сфере. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ведомство разработало законопроект, предусматривающий поправки в существующую правовую базу. В данный момент документ проходит процедуру согласования. Он уже обсуждался на встрече с вице-премьером Максимом Акимовым.

В случае одобрения инициативы жертвами блокировок от Центробанка станут российские или иностранные сайты, которые предлагают свои финансовые услуги, не имея соответствующей лицензии. Также ведомство обратит внимание на сайты-двойники, администрация которых обманывает посетителей, выдавая свои порталы за официальные организации.

Осуществлением механизма блокировки будут заниматься лично глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители. Предполагается, что эта процедура будет досудебной.

Некоторые инициативы, предложенные в проекте поправок, не нашли поддержки у Акимова. В частности, блокировка сайтов с ложными сведениями о финансовых организациях.

Несколько российских ведомств уже обладают подобными полномочиями. К ним относится, к примеру, Федеральная налоговая служба.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!