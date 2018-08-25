Меркель сочли вуайеристкой

В соцсетях отреагировали на решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время визита в Грузию рассмотреть российскую военную базу с помощью бинокля. Глава немецкого правительства, рассматривающая «войска Путина» через окуляры, стала мемом.

Некоторые шутили, что канцлер так внимательно смотрела в бинокль, поскольку подглядывала за обнаженными военнослужащими.

Кому-то показалось, что российская база привлекла внимание Меркель, потому что российская армия — «это космос».

«В свое время немцы видели в бинокль и Москву, но только вот дальше им не удалось пройти...» — пишет пользователь с Александр Дьяконов в Twitter.

Микроблогеры указывали, что Меркель могла не подглядывать, а «просто попроситься в гости».

Канцлеру предложили разглядеть базу на границе с Южной Осетией во время визита в село Одзиси. Незадолго до этого во время встречи со студентами Тбилисского университета канцлер Германии отметила, что Абхазия и Южная Осетия — неотъемлемая часть Грузии, ныне оккупированная.

Меркель приехала в Грузию для обсуждения двусторонних отношений. В ходе визита она встретилась с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. На официальном ужине канцлер Германии спела куплет из любимой композиции Wir lieben die Stürme («Мы любим бури»).

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