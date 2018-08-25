Рэпер Дрейк захотел завладеть «Торонто»

Канадский рэпер Дрейк намекнул, что может стать владельцем баскетбольного клуба «Торонто». Соответствующую публикацию он разместил у себя в Instagram.

На фотографии музыкант стоит на фоне логотипа клуба. «Будущий владелец», — говорится в подписи к снимку.

31-летний рэпер часто признавался, что любит баскетбол и болеет за «Торонто».

Ранее 21 августа сообщалось, что канадский музыкант навестил больнице юную фанатку, ожидающую пересадки сердца. Исполнитель приехал в Чикаго, чтобы отыграть два концерта. Он также исполнил просьбу Софи, которая ранее записала видеообращение к артисту и сказала, что будет счастлива увидеть его на свой 11-й день рождения, который она проведет в госпитале.

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