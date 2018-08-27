Канадский тренер рассказал о неверном представлении о русских в США

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился своими впечатлениями о работе в России. Его слова передает Sport24.

«Согласен ли я, что в России живут закрытые люди? Совершенно нет. С того момента, как я здесь, встречаю только открытых и любезных людей. В Америке совсем неверное представление о русских, можно сказать, однобокое», — отметил 57-летний канадский специалист.

Хартли возглавил «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, в конце мая. С тренером был заключен контракт на два года.

В своей карьере Хартли работал с разными клубами в Национальной хоккейной лиге. Наибольшего успеха канадец добился, будучи у руля «Колорадо Эвеланш», с которым он завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.

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