Легенде чешского хоккея запретили завершать карьеру в России

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что клубу не удалось подписать на один матч нападающего Яромира Ягра для того, чтобы он завершил карьеру в омской команде. Об этом сообщает РИА Новости.

Сушинский рассказал, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела новое положение, запретив подписывать игроков на один матч. «Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы он торжественно завершил карьеру в "Авангарде", но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят», — сообщил он.

Президент лиги Дмитрий Чернышенко также прокомментировал ситуацию: «Мы использовали принцип ненарушения регламента. Но официального обращения в КХЛ я не видел. Давайте рассмотрим, если это будет возможно».

46-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе «Кладно». Чешский хоккеист также выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991-й, 1992-й). Вместе со сборной он выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005-й и 2010-й).

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