Минэкономики предложило переделить Россию

Минэкономики предложило разделить Россию на 14 макрорегионов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный министерством проект «Стратегии пространственного развития».

По задумке ведомства, страну стоит мерить не административно-территориальными единицами, а отражением «сложившихся социально-экономических связей». На данный момент такой статус есть у Дальнего Востока и Северного Кавказа, и министерство предлагает объединить субъекты в Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.

Эксперты Минэкономики полагают, что это поможет «обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия» и позволит «раскрыть социально-экономический потенциал территорий».

В настоящий момент Российская Федерация состоит из 85 субъектов, объединенных в восемь федеральных округов.

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