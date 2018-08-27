Британские музыканты впечатлились разрушенной телебашней Екатеринбурга

Британские музыканты ShadowParty объявили о старте концертного тура и выпустили постер в его поддержку. На плакате дизайнер разместил изображение телебашни Екатеринбурга, разрушенной в 2018 году.

Kicking off our UK Tour this September at @festivalnumber6 on September 8! Фото опубликовано @shadowparty_

Почти 220-метровую недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвали 24 марта. Многие екатеринбуржцы протестовали против сноса башни, называя ее легендой города. В феврале появилась петиция, в которой активисты просили президента Владимира Путина повлиять на это решение.

Телебашню начали строить в 1983 году. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр и храм.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!