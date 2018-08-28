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Лавров рассказал об ответе России на новые санкции США

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Россия отреагирует на новые санкции Вашингтона прагматично и на основе принципа взаимности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. «Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», — заявил министр.

Лавров отметил, что при этом Россия остается открытой к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу 27 августа. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

Москва также лишается «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.

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