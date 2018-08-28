Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Маббут поделился историей о том, как его атаковала крыса во время визита в ЮАР. Его слова приводит The Telegraph.

Спортсмен навещал дочь в национальном парке Крюгера. Животное пробралось в постель к бывшему футболисту и начало грызть его ступню. Из-за своего заболевания — Маббут страдает диабетом — он не чувствовал боли и обнаружил увечье только утром.

«Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни», — рассказал Маббут. По возвращении в Англию ему пришлось провести шесть недель в больнице из-за угрозы сепсиса.

Маббут выступал за «Тоттенхэм» с 1982-го по 1998 год. На счету защитника 27 голов в 477 матчах за лондонцев. В составе сборной Англии Маббут провел 16 встреч.

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