Следователи узнали имя платившего пойманному в Италии российскому сенатору

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева, который в настоящее время отбывает срок за хищения бюджетных средств. Об этом во вторник, 28 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, он передал бывшему сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому 17 миллионов рублей за покровительство и содействие в получении полномочий в сфере регионального дорожного строительства.

В 2016 году Шалмуев был осужден к 8 годам 10 месяцам колонии за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог.

Кривицкий 25 июля был арестован в Италии. Полиция взяла его под стражу в городе Кортина-Д'Ампеццо по запросу из Москвы. По словам адвоката Мауро Анетрини, бывший сенатор постоянно проживал на территории Италии. Защитник указал, что там Кривицкий «считал себя в безопасности от политического преследования, объектом которого является с тех пор, как в качестве члена парламента проголосовал против военных действий в Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными».

Суд в Венеции будет решать вопрос о его экстрадиции на родину.

Кривицкий был сенатором с декабря 2011 года по сентябрь 2016-го. Он был объявлен в розыск следственными органами Новгородской области по делу о взятке в 15 миллионов рублей в 2012 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!