Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу

Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о проведении IPO — первичного размещения акций на бирже, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.

Руководство компании выбрало Лондонскую фондовую биржу (LSE). Необходимые документы уже направлены в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA).

В ходе IPO могут быть проданы акции на миллиард фунтов (1,29 миллиарда долларов). Вся компания целиком может быть оценена в пять миллиардов фунтов.

Также Aston Martin отчитался о финансовых показателях за первую половину 2018 года. Выручка выросла на восемь процентов — до 445 миллионов фунтов, доналоговая прибыль — на 14 процентов до 106 миллионов.

Aston Martin был основан в 1913 году. Наибольшую известность автомобили марки получили после того, как были использованы на съемках фильмов о Джеймсе Бонде. 20 августа компания объявила о перезапуске модели DB5, на которой спецагент ездил в фильме «Голдфингер» 1964 года.

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