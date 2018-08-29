ЦИК приготовился к референдуму по пенсионной реформе

Центризбирком России подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 августа.

«Если референдум состоится, мы готовы по всем аспектам, включая финансовый, [знаем], что нам делать, какие поправки в бюджет вносить», — сказала Памфилова.

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По ее словам, ведомство просчитало и возможные финансовые затраты на проведение голосования.

По закону для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах. При этом две группы со схожими вопросами в одном регионе зарегистрированы быть не могут.

Ранее в среду президент Владимир Путин объявил о смягчении положений пенсионной реформы, которую в середине июня анонсировал кабинет министров. В телеобращении к гражданам глава государства сообщил, что власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Владимир Путин также заверил, что главная задача реформы — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы России на долгие годы вперед.

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