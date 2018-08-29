Итальянские обувщики увлеклись японскими субкультурами

Итальянская обувная компания Premiata представила новую рекламную кампанию, навеянную Токио и японскими молодежными субкультурами. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 августа.

Несмотря на аффектированно мрачный, почти исключительно черный гардероб, герои кампании сезона осень-зима 2018-2019 — так называемые «японские янки», представители рок-н-ролльной японской субкультуры — ярко выделяются на фоне ночных улиц мегаполиса и старинного токийского храма. Мужчины-босодзоку («кланы скорости») и девушки-сукебан («женщина-босс») демонстрируют обувь из первой, классической линии бренда Premiata, в том числе байкерские ботинки на толстой подошве, мужские чоперы из состаренной замши и женские остроносые лоферы на каблуке из полупрозрачного пластика.

Фото: Premiata 1 /4

Летом 2018 года московский концептуальный магазин Leform совместно с креативным директором итальянского бренда обуви Premiata Грациано Мацца выпустил лимитированную линию кроссовок. Две модели-унисекс, кроссовки на высокой подошве Zac Zac и повседневные кеды Andy, выполнены из плотной кожи в сине-красно-белых цветах — оттенках российского триколора и флагов нескольких других стран-участниц чемпионата мира по футболу.

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