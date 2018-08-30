«Нафтогаз Украины» взвинтил цены на газ

«Нафтогаз Украины» объявил о повышении цен на газ для украинских промышленных потребителей с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

Для потребителей, заключивших контракты на предоплатную поставку более 50 тысяч кубометров после 30 августа, цена тысячи кубометров голубого топлива составит 12 249,6 гривны (434 доллара). Это на 20,8 процента дороже августовских цен. Для остальных покупателей сентябрьская цена вырастет на 20,3 процента, до 13 338 гривен (473 доллара) за тысячу кубов.

Еще 17 августа «Нафтогаз» планировал поднять цену с сентября на 4,6 процента. «Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро», — утверждают в компании.

6 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к жителям страны с просьбой потреблять меньше газа, чтобы топливо не пришлось покупать у России. 4 августа депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко заявил, что подорожание газа для населения страны может вызвать дефолт.

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