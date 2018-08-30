Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины

С января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

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По данному показателю Россия заняла первое место. На второй строчке оказался Кипр с 219 миллионами долларов, замыкают тройку Нидерланды (207,7 миллиона). Инвестиции из остальных стран не превысили отметку в 60 миллионов долларов.

Всего за первое полугодие в украинскую экономику иностранные инвесторы влили 1,259 миллиарда долларов. Из них 59,6 процента (750 миллионов долларов) пошли в финансовую и страховую отрасли, 9,6 процента — в сферу торговли, 8,2 процента — в промышленность.

23 марта Национальный банк Украины (НБУ) изменил методику оценки денег, переведенных трудовыми мигрантами в страну из-за границы. В 2017 году объем денежных переводов составил около 9,3 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее. «Частные переводы — важный источник иностранной валюты для Украины», — отметили в НБУ. Их объем значительно выше, чем прямые иностранные инвестиции, добавили в регуляторе.

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