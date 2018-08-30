В России появится еще один мегапроект

В России может появиться еще один мегапроект. Им станет дублер Северомуйского тоннеля, расположенного на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, к 20 декабря должно быть готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Такое поручение было дано на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Проработкой займется РЖД.

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По подсчетам главы компании Олега Белозерова, строительство второго тоннеля позволит провозить 100 миллионов тонн грузов в год вместо нынешних 16 (по одному тоннелю).

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что увеличенная пропускная способность тоннеля может оказаться невостребованной. Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, необходимо провести проектирование, которое может стоить 300-500 миллионов рублей. Эти деньги можно было бы «снять с проекта» по строительству моста на Сахалин. Еще один фактор, который влияет на будущую востребованность тоннеля (как и моста) — наличие нового порта на Сахалине, а с его строительством ясности пока нет.

Первый Северомуйский тоннель построен в 2003 году, хотя работы начались еще в 1977-м. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России (протяженность — 15,3 километра), являющийся частью Байкало-Амурской магистрали.

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