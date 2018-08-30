На Ямале обнаружены две древние стоянки человека

На Полярном Урале обнаружили две ранее неизвестные стоянки человека эпохи бронзы и Средневековья. Об этом сообщили ТАСС в Научном центре изучения Арктики.

Открытия сделаны в ходе экспедиции к базовому лагерю полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1901-1902 годов, находящемуся в Ямало-Ненецком автономном округе.

«После пребывания людей на острове сохранились руины и следы двух лагерей, а также двух метеообсерваторий, откуда запускались зонды с посланиями полярников на материк, — рассказали агентству в пресс-службе научного центра. — Теперь эти разрушенные строения представляют археологическую ценность и являются частью большой истории освоения человеком Арктики».

Однако в бассейне реки Шучья на территории фактории Лаборовая ученые нашли следы куда более древних человеческих стоянок. На одной из них обнаружены фрагменты керамики бронзового века, каменная наковальня и скребок для выделки кожи. На более поздней — средневекового периода — шило и сверло, выполненные из железа.

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