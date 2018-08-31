Великобритания показала фото российского разведывательного корабля в Ла-Манше

Британский минный тральщик HMS Hurworth проследил за российским разведывательным кораблем «Юрий Иванов» в проливе Ла-Манш. Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил Великобритании.

Ведомство показало также фотографии «Иванова» и наблюдавших за ним британских военных кораблей.

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«Задача следить за "Юрием Ивановым" абсолютна рутинная для нас», — отметил капитан-лейтенант Марк Хьюард. По его словам, российские корабли часто проходят через пролив.

Ранее 21 августа сообщалось, что HMS Hurworth проследил за российским новейшим фрегатом «Адмирал Макаров», который проходил через пролив Ла-Манш. За кораблем с воздуха присматривал также военный вертолет Wildcat. В Королевском военно-морском флоте Великобритании подтвердили информацию о перехвате, но от дальнейших комментариев отказались.

«Юрий Иванов» вошел в состав ВМФ в июле 2015 года. Официальная классификация кораблей этого типа — «судно связи». Оборудование позволяет фиксировать излучение РЛС и средств управления системы ПРО, а мореходность и автономность обеспечивает длительное время нахождения в океане поблизости от традиционных районов испытаний (восточная и северо-восточная часть Тихого океана).

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