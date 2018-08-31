Любовь Меган Маркл к мини-юбкам оказалась традицией в королевской семье

Меган Маркл оказалась не первой женщиной в королевской семье, которая нарушила правила дресс-кода и вышла в свет в оголяющем ноги мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, еще в 1960-1970-х годах прошлого века противница коротких юбок королева Елизавета II не раз появлялась на публике в модных тогда мини-платьях. Автором ее костюмов был модельер Ян Томас, которому часто звонил личный стилист Елизаветы с просьбой укоротить платья и придать им «более современный вид».

Любительницами мини-платьев также оказались младшая сестра Елизаветы принцесса Маргарет и дочь принцесса Анна.

Однако первой, кто действительно «бросил вызов» правилам королевского дресс-кода, была жена принца Уэльского принцесса Диана. Леди Ди всегда гордилась своими длинными стройными ногами и не стеснялась демонстрировать их публике. После развода с принцем Чарльзом она начала носить еще более короткие платья как символ эмансипации и защиты своих прав.

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Несколько раз в коротких юбках поклонники замечали даже герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Например, в 2011 году, когда Миддлтон вышла из самолета в аэропорту Калгари в Канаде, ветер приподнял подол ее желтого платья, и фотографы успели запечатлеть бедра герцогини.

Ранее в августе герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем принцем Гарри в театр «Виктория Палас» в Лондоне в откровенном наряде. Для посещения специального показа мюзикла «Гамильтон» 37-летняя Маркл выбрала черное платье-пиджак длины мини, изготовленное канадским брендом Judith & Charles.

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