Предсказатель богатства обанкротился в Петербурге

Петербургский астролог с 25 летним стажем Алексей Голоушкин, специализирующийся в том числе на финансовых предсказаниях, подал обращение о признании его банкротом. Дело зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, Голоушкин задолжал кредиторам 5,7 миллиона рублей, это и заставило его идти в суд. Откуда взялся долг, неизвестно.

По данным сайта Школы классической астрологии, Голоушкин по первому образованию — физик.

Он написал такие книги, как «Астрономия для астрологов», «Аргументы против астрологии и Почему они не работают» (в соавторстве). Кроме того, петербуржец — автор обучающих курсов «Астрология благосостояния» и «Финансовая астрология».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!