Организатора «убийства» Бабченко посадили

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Борис Герман

Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко гражданин Украины Борис Герман приговорен киевским судом к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

Приговор, вынесенный 30 августа, вступит в силу через месяц.

21 августа Герман признал вину и пошел на сделку со следствием. «Сотрудничает, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — пояснил Грицак.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа в организации покушения на Бабченко. 29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего Герман был задержан. На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

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